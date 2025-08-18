В селе Серединовка Тамбовской области отремонтируют мост

Ремонт моста через реку Понзари начался в селе Серединовка Тамбовской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Работы проведут на автомобильной дороге Сампур — Чакино — Серединовка, сообщили в администрации Сампурского района.
Длина сооружения составляет 22,7 метра. Специалисты смонтируют новое пролетное строение, займутся укладкой выравнивающего слоя покрытия на проезжей части и гидроизоляцией. Кроме того, на подходах уложат новый асфальт и сделают тротуар.
Ремонт улучшит качество транспортных перевозок, а также повысит безопасность дорожного движения. Работы планируется завершить до 1 сентября 2025 года.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.