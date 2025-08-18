Ричмонд
В Новом Уренгое построят коррекционную школу

Там предусмотрят спортивный комплекс с бассейном, столовую и медицинский блок.

Источник: Национальные проекты России

Коррекционную школу построят в микрорайоне Ягельном в Новом Уренгое в соответствии с целями нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

Учреждение будет находиться на месте детского сада «Олененок», который планируется снести, так как здание уже стало ветхим. Туда ходят автобусы из всех районов города. Также в шаговой доступности расположена Детская экологическая станция, где юные ямальцы смогут посещать занятия по дополнительному образованию и знакомиться с флорой и фауной арктического региона.

В школе оборудуют как учебные классы, так и помещения для проведения занятий, способствующих всестороннему развитию ребят с особенностями здоровья. Также там предусмотрят спортивный комплекс с бассейном, столовую и медицинский блок. Особое внимание уделят профессиональной ориентации — в школе появятся профильные мастерские, где ученики смогут осваивать первые навыки специальностей, востребованных на рынке труда.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.