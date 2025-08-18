Ричмонд
В Воронеже очистили от мусора участок Репнинского леса

Участники субботника собрали более 10 кубометров твердых бытовых отходов.

Источник: Национальные проекты России

Участок Репнинского леса площадью 2,5 га в Воронеже очистили от мусора. Работы провели в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в Министерстве лесного хозяйства Воронежской области.

Участники субботника собрали более 10 куб. м твердых бытовых отходов. Также они покосили траву вдоль автодороги от улицы Тиханкина до выезда в направлении трассы М-4 «Дон».

«Уборка пригородных лесов от бытовых и строительных отходов помогает нам в реализации нацпроекта “Экологическое благополучие”, ведь его главная цель — сохранение и восстановление окружающей среды, в том числе и улучшение санитарного состояния лесов», — сказал директор Сомовского лесничества Андрей Паневин.

Нацпроект «Экологическое благополучие».

заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.