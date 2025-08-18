Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Калининграде отремонтируют убежище на 2 600 человек, на подготовку проекта потратят больше 23 млн

Объект расположен на улице Мусоргского.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде отремонтируют убежище на 2 600 человек, расположенное на Мусоргского, 10. Тендер на выполнение работ по проектированию размещён на сайте госзакупок.

Подрядчик должен провести изыскания и разработать проектную документацию, предусмотрев присоединение к коммуникациям. Убежище необходимо оснастить 22 унитазами и 8 умывальниками. В укрытие будут проведены свет, телевидение, интернет, телефон, радио. Отопление — от близлежащей котельной.

Убежище соответствует III классу и должно выдерживать чрезмерное давление воздушных ударных волн и другие поражающие факторы. Такие укрытия обеспечивают защиту от взрывов, радиационного облучения и отравляющие вещества.

Работы необходимо выполнить за 260 дней, на эти цели выделяется 23,4 млн рублей.

«Клопс» подробно писал о том, где в Калининградской области искать укрытие, когда воют сирены.