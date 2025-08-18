В центре Калининграде отремонтируют убежище на 2 600 человек, на подготовку проекта потратят больше 23 млн

В Калининграде отремонтируют убежище на 2 600 человек, расположенное на Мусоргского, 10. Тендер на выполнение работ по проектированию размещён на сайте госзакупок.
Подрядчик должен провести изыскания и разработать проектную документацию, предусмотрев присоединение к коммуникациям. Убежище необходимо оснастить 22 унитазами и 8 умывальниками. В укрытие будут проведены свет, телевидение, интернет, телефон, радио. Отопление — от близлежащей котельной.
Убежище соответствует III классу и должно выдерживать чрезмерное давление воздушных ударных волн и другие поражающие факторы. Такие укрытия обеспечивают защиту от взрывов, радиационного облучения и отравляющие вещества.
Работы необходимо выполнить за 260 дней, на эти цели выделяется 23,4 млн рублей.
