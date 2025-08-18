Исследования морской воды в Сочи показали идеальные результаты

С начала текущего года специалисты Роспотребнадзора взяли на городских пляжах Сочи 4 620 проб морской воды и провели исследование на соответствие гигиеническим нормативам, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Все результаты проб воды в Черном море у сочинских берегов показали нормальные параметры санитарно-химических, микробиологических, паразитологических и вирусологических показателей, отмечается в официальном сообщении.
Температура морской воды в Сочи сегодня, 18 августа, составляет +27°C.
ИА KrasnodarMedia ранее сообщало, что концентрация мазута у побережья Анапы после экологической катастрофы значительно снизилась. Ученые продолжают следить за состоянием морской воды.