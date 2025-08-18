Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исследования морской воды в Сочи показали идеальные результаты

Все результаты проб показали соответствие гигиеническим нормативам.

С начала текущего года специалисты Роспотребнадзора взяли на городских пляжах Сочи 4 620 проб морской воды и провели исследование на соответствие гигиеническим нормативам, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Все результаты проб воды в Черном море у сочинских берегов показали нормальные параметры санитарно-химических, микробиологических, паразитологических и вирусологических показателей, отмечается в официальном сообщении.

Температура морской воды в Сочи сегодня, 18 августа, составляет +27°C.

ИА KrasnodarMedia ранее сообщало, что концентрация мазута у побережья Анапы после экологической катастрофы значительно снизилась. Ученые продолжают следить за состоянием морской воды.