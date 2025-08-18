В два населенных пункта Красноярского края провели интернет

В населенных пунктах проживают почти 500 человек: менее 100 — в Стерлитамаке и более 360 — в Березовке. Теперь они могут звонить по видеосвязи, получать государственные услуги, в удобное время оплачивать счета и пользоваться банковскими приложениями, скачивать и загружать большие файлы, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.