В два населенных пункта Красноярского края провели интернет

Жители деревни Стерлитамак и села Березовка в Красноярском крае получили доступ к мобильному интернету при поддержке нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития региона.
В населенных пунктах проживают почти 500 человек: менее 100 — в Стерлитамаке и более 360 — в Березовке. Теперь они могут звонить по видеосвязи, получать государственные услуги, в удобное время оплачивать счета и пользоваться банковскими приложениями, скачивать и загружать большие файлы, совершать покупки и слушать музыку онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях.
Перед нами стоит цель разработать и успешно внедрить разнообразные цифровые сервисы, перевести предоставление государственных услуг в электронный формат. Чтобы жители сельских территорий могли ими пользоваться, необходима соответствующая телеком-инфраструктура, строительство которой сегодня ведется благодаря краевому и федеральному бюджетам. Развитие сотовой связи является одним из ключевых направлений нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Благодаря господдержке 81 населенный пункт Красноярского края получит доступ к мобильному интернету в этом году.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.