В России создали новый препарат от диабета и ожирения

Российские ученые из Научно-технологического университета «Сириус» разработали новые низкомолекулярные соединения, которые могут лечь в основу препаратов против диабета 2-го типа и ожирения. Они воздействуют на рецептор GLP-1 — «датчик сытости и сахара», регулирующий аппетит и уровень глюкозы в крови.