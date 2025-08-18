В России создали новый препарат от диабета и ожирения

Российские ученые из Научно-технологического университета «Сириус» разработали новые низкомолекулярные соединения, которые могут лечь в основу препаратов против диабета 2-го типа и ожирения. Они воздействуют на рецептор GLP-1 — «датчик сытости и сахара», регулирующий аппетит и уровень глюкозы в крови.
В отличие от зарубежных аналогов, новые вещества имеют более простую химическую структуру и удобны в синтезе. Это упрощает масштабное производство и делает возможным создание таблетированных форм. Такой вариант особенно важен для пациентов, которым неудобны регулярные инъекции.
На первом этапе разработки вещества протестировали на клеточных культурах: соединения успешно активировали GLP-1-рецептор, включая механизмы контроля сахара и снижения аппетита. Сейчас ученые ищут наиболее эффективный и безопасный кандидат для перехода к доклиническим и клиническим испытаниям.
Как пояснил директор Научного центра трансляционной медицины «Сириуса» Роман Иванов, в случае успеха новая группа молекул может стать основой отечественного препарата, доступного российским пациентам.
Эксперты отмечают, что по принципу действия такие соединения схожи с зарубежным препаратом Ozempic (семаглутид), но различаются химической природой. Ozempic — пептидный препарат, требующий инъекций, а разработка «Сириуса» основана на непептидных молекулах, которые теоретически могут действовать при приеме внутрь.
Появление безопасных и удобных таблетированных агонистов GLP-1 повысит приверженность пациентов лечению и снизит затраты системы здравоохранения.