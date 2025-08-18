Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Салават Юлаев» проведет первый матч межсезонья

В Уфе «Салават Юлаев» сыграет товарищеский матч с «Автомобилистом».

Источник: Комсомольская правда

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» проведет первый товарищеский матч предсезонных сборов на домашнем льду в Уфе. Соперником команды станет екатеринбургский «Автомобилист». Матч состоится сегодня в 19:00 по местному времени.

В межсезонье команда провела работу по обновлению состава. Изменения коснулись как ухода, так и прихода новых игроков. Клуб расстался с канадским нападающим Джошуа Ливо, который выступал за «СЮ» в прошлом сезоне.

Пополнение в команде представлено такими игроками, как Прохор Корбит, перешедший из московского «Спартака», и Илья Федотов, ранее выступавший за «Сочи».

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.