«Салават Юлаев» проведет первый матч межсезонья

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» проведет первый товарищеский матч предсезонных сборов на домашнем льду в Уфе. Соперником команды станет екатеринбургский «Автомобилист». Матч состоится сегодня в 19:00 по местному времени.
В межсезонье команда провела работу по обновлению состава. Изменения коснулись как ухода, так и прихода новых игроков. Клуб расстался с канадским нападающим Джошуа Ливо, который выступал за «СЮ» в прошлом сезоне.
Пополнение в команде представлено такими игроками, как Прохор Корбит, перешедший из московского «Спартака», и Илья Федотов, ранее выступавший за «Сочи».
