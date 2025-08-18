Прокуратура остановила продажу табака возле школ и детских садов в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска прекратили реализацию табачной продукции вблизи образовательных учреждений после проверки прокуратуры.
Прокуратура Кировского района провела проверку соблюдения законодательства при продаже табачной и никотинсодержащей продукции, пишут в паблике ведомства.
В ходе проверки было выявлено, что в двух магазинах рядом с детским садом и школой продавали табачные изделия, нарушая федеральные нормы. Подобные действия могли способствовать распространению вредных привычек среди несовершеннолетних.
По результатам проверки прокурор внес представления руководителям организаций. Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, а продажа табачной продукции вблизи детских учреждений полностью прекращена.