В России обнаружили новые биомаркеры для болезней печени, диабета и артрита

«Анализ данных генов показал, что, помимо влияния на уровни гликанов, они также участвуют в патогенезе таких заболеваний, как диабет I и II типов, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, ишемическая болезнь сердца, подагра, а также в ряде онкологических заболеваний. Более того, ученые установили причинно-следственные связи между нарушениями липидного обмена и уровнем определенных гликанов в плазме крови», — отметили в МГУ.