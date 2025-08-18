Разводку Ладожского моста перенесли на 19 августа

Разводка Ладожского моста, которая была запланирована на 18 августа, перенесена на вторник, 19 августа, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Причиной стали технические сложности.
Мост откроется для прохода барже-буксирного состава с 15:00 до 15:45. В это время движение автотранспорта будет полностью перекрыто, пишет Online47. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения.
Как ранее мы писали, зону от Адмиралтейского п-та до набережной Фонтанки в Петербурге перекрыли.