Разводку Ладожского моста перенесли на 19 августа

Движение по мосту временно закроют для прохода судов.

Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Разводка Ладожского моста, которая была запланирована на 18 августа, перенесена на вторник, 19 августа, сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Причиной стали технические сложности.

Мост откроется для прохода барже-буксирного состава с 15:00 до 15:45. В это время движение автотранспорта будет полностью перекрыто, пишет Online47. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные ограничения.

Как ранее мы писали, зону от Адмиралтейского п-та до набережной Фонтанки в Петербурге перекрыли.