«Получил травму головы, перелом руки и компрессионный перелом позвоночника». В Борисовском районе подросток делал селфи и упал с заброшенной водонапорной башни

В пресс-службе Следственного комитета рассказали, что под Борисовом подросток упал с заброшенной водонапорной башни, делая селфи.
Согласно предварительным данным, 17 августа, в воскресенье, неподалеку от агрогородка Лошница Борисовского района 17-летний подросток с приятелем были около неэксплуатируемого здания водонапорной станции. В какой-то момент несовершеннолетний решил забраться на крышу башни, чтобы сделать селфи.
«В попытке перелезть с дерева на кровлю заброшенного сооружения подросток не удержался и сорвался с высоты около четырех метров», — сообщили в СК.
В ведомстве добавили, что в результате падения подросток получил травму головы, перелом руки, компрессионный перелом позвоночника. Несовершеннолетний находится в больнице.
