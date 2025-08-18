В Тюмени состоялось торжественное открытие улицы имени Павла Фитина

Торжественное открытие улицы, названной в честь руководителя внешней разведки СССР Павла Фитина, состоялось в районе 2-го Заречного микрорайона Тюмени. Сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны помогает сформировать патриотическое сознание юных жителей, что отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации города.
Событие было приурочено к 80-летию Великой Победы и празднованию Года Героев в Тюменской области. В целом последние годы активно реализуются мероприятия по увековечению памяти Павла Фитина.
Например, 16 августа 2024 года на площади Борцов Революции был открыт монумент в его честь. А в течение 2023−2025 годов был выпущен цикл фильмов «Юстас — Фитину». Также в 2025 году вышла книга тюменского историка Александра Вычугжанина «Юность разведчика Фитина. Идентификация Алекса».
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.