Премия для авторов и создателей контента продлила прием заявок до 24 августа

«Я заметно увеличила цифры своего проекта и даже Глава Донецкой Народной Республики дал рекомендацию и ссылку к подписке на мой телеграм-канал. А так как я являюсь не только блогером, но и журналистом в республиканских СМИ, часть вопросов, которые задают мне подписчики, я не упускаю возможности адресовать представителям министерств и ведомств в своих интервью. Таким образом, проходит живой диалог. За время, которое прошло с момента проведения премии “ШУМ”, я с моими коллегами также не раз помогли нашим землякам по их запросам и просьбам, оставленных у меня в личном тг-канале и на ресурсах наших СМИ», — поделилась Виктория Мельникова.