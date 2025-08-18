Фестиваль «День Индии» в Москве посетили рекордные 2,7 миллиона человек

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Юбилейный фестиваль «День Индии» в ландшафтном парке «Остров мечты» в Москве посетили рекордные 2,7 миллиона человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
«Десятый фестиваль “День Индии” закрылся в российской столице 17 августа, ознаменовав новое десятилетие в истории ставшего традиционным торжества. Юбилейный фестиваль побил прошлогодний рекорд — число гостей составило 2,7 миллиона человек», — рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что зрители вокально-танцевального марафона смогли увидеть 413 выступлений на главной сцене. Среди его участников — любительские и профессиональные коллективы из 81 города России и мира, в том числе — представители Индии. Более 150 участников индийского базара и 40 представительств ресторанов и кафе позволили посетителям почувствовать индийский колорит на ощупь и вкус. Хитом прилавков стали манго-шейки, индийские специи, чай и чикен-карри.
Десятый фестиваль «День Индии» проходил в Москве на территории южного ландшафтного парка «Остров мечты» с 14 по 17 августа. Он был приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией.
РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля.