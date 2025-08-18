Фестиваль «День Индии» в Москве посетили рекордные 2,7 миллиона человек

Там отметили, что зрители вокально-танцевального марафона смогли увидеть 413 выступлений на главной сцене. Среди его участников — любительские и профессиональные коллективы из 81 города России и мира, в том числе — представители Индии. Более 150 участников индийского базара и 40 представительств ресторанов и кафе позволили посетителям почувствовать индийский колорит на ощупь и вкус. Хитом прилавков стали манго-шейки, индийские специи, чай и чикен-карри.