Погода сходит с ума: климат в Казахстане меняется опасными темпами

«Зимой зафиксировано увеличение количества осадков преимущественно в северных, западных и юго-восточных регионах, где рост достигает 4−11% за 10 лет. Весной также отмечается увеличение осадков, особенно в западных и северных районах Казахстана — от 8 до 18% за 10 лет. В летний период, напротив, наблюдается снижение количества осадков на большей части территории страны. Особенно заметное уменьшение (на 4−8% за 10 лет) фиксируется в западных и юго-западных регионах. Осенью количество осадков сокращается практически повсеместно, в том числе в западных и юго-западных регионах — на 3−11% за 10 лет», — продолжили в «Казгидромете».