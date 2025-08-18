Ричмонд
Стало известно, когда пройдет фестиваль «День Индии» в 2026 году

Фестиваль «День Индии» в 2026 году пройдет в Москве с 13 по 16 августа.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Одиннадцатый фестиваль «День Индии» пройдет в Москве с 13 по 16 августа 2026 года, его формат будет отличаться от привычного, сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.

«Организаторы анонсировали проведение 11-го фестиваля “День Индии”, подчеркнув, что его формат будет отличаться от привычного: гостей ждут с 13 по 16 августа 2026 года», — рассказали в пресс-службе.

Десятый фестиваль «День Индии» проходил в Москве на территории южного ландшафтного парка «Остров мечты» с 14 по 17 августа. Его посетили рекордные 2,7 миллиона человек. В 2025 году фестиваль был приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией.

РИА Новости выступило генеральным информационным партнером фестиваля.