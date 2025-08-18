Стало известно, когда пройдет фестиваль «День Индии» в 2026 году

Десятый фестиваль «День Индии» проходил в Москве на территории южного ландшафтного парка «Остров мечты» с 14 по 17 августа. Его посетили рекордные 2,7 миллиона человек. В 2025 году фестиваль был приурочен к 79-му Дню независимости Индии, а также к 78-летию установления дипломатических отношений с Россией.