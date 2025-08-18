Башкирские полицейские обнаружили и ликвидировали участок с дикорастущей коноплей

В Башкирии в рамках операции «Мак-2025» сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД республики и отдела МВД Давлекановского района провели рейд по ликвидации наркосодержащих растений. Как сообщает пресс-служба ведомства, вблизи села Ивановка был обнаружен земельный участок площадью 0,2 гектара, заросший дикорастущей коноплей.
По результатам проверки главе сельского поселения вынесли предписание о необходимости уничтожения запрещенных растений. С помощью тяжелой техники очаг произрастания конопли полностью ликвидировали.
С начала операции «Мак-2025», как сообщает МВД, в республике выявлен 31 очаг дикорастущих наркосодержащих растений. Сотрудники полиции продолжают разъяснительную работу с владельцами земельных участков, напоминая об ответственности за неисполнение обязательств по уничтожению таких растений. Нарушителям грозит административный штраф.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.