В городе Карабулак в Ингушетии отремонтировали улицу Джабагиева

Специалисты заменили асфальт, привели в порядок тротуар, пешеходные переходы и смонтировали новые бордюры.

Ремонт улицы Джабагиева в городе Карабулак в Ингушетии провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в «Ингушавтодоре».

Во время работ на участке протяженностью 2,43 км специалисты заменили асфальт, привели в порядок тротуар, пешеходные переходы, смонтировали новые бордюры, установили дорожные знаки и нанесли разметку. Также обновили водопропускные трубы.

По этой улице жители города добираются до поликлиники, Отдела МВД по городу Карабулак, Ингушского индустриального колледжа и музея изобразительных искусств.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.