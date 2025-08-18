В Ульяновской области из ветхого жилья переселят более 5,4 тысячи человек

Более 5,4 тыс. жителей аварийных зданий в Ульяновской области переселят в новые дома к 2030 году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте строительства региона.
В текущем году планируется расселить 12 ветхих зданий в 5 муниципальных образованиях: Барышском, Инзенском, Карсунском районах, а также в Ульяновске и Димитровграде. Всего же с 2019 года в новые дома переехали свыше 4 тыс. человек.
«Национальный проект “Инфраструктура для жизни” — это не просто программа, а четкий вектор развития. С помощью этого нацпроекта мы закладываем основу комфортной и безопасной жизни на много лет вперед. Ведь он затрагивает все важные инфраструктурные направления: от качественных дорог до современных объектов водо- и теплоснабжения. Развитие инфраструктуры способствует не только улучшению качества жизни наших земляков, но и создает возможности для экономического роста и устойчивого развития регионов», — отметил глава региона Алексей Русских.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.