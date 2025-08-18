В Ульяновской области из ветхого жилья переселят более 5,4 тысячи человек

«Национальный проект “Инфраструктура для жизни” — это не просто программа, а четкий вектор развития. С помощью этого нацпроекта мы закладываем основу комфортной и безопасной жизни на много лет вперед. Ведь он затрагивает все важные инфраструктурные направления: от качественных дорог до современных объектов водо- и теплоснабжения. Развитие инфраструктуры способствует не только улучшению качества жизни наших земляков, но и создает возможности для экономического роста и устойчивого развития регионов», — отметил глава региона Алексей Русских.