Idnes: Чешский центр в Москве дистанционно возобновит работу в 2025 году

«Длительное время у нас отсутствует прямой контакт с российской общественностью. Одновременно мы понимаем, что и в российском обществе есть люди, разделяющие [наши] ценности, которых мы хотим поддерживать и с которыми хотим общаться», — ответил на вопрос Idnes о планах возобновления работы Чешского центра в Москве министр иностранных дел республики Ян Липавский. Культура, по его словам, представляет собой «универсальный международный язык», благодаря которому может происходить общение между народами, когда не эффективны «другие формы контактов».