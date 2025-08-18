В городе Ядрине в Чувашии откроют агрокласс

Агротехнологический класс откроют в текущем году на базе школы № 3 города Ядрина Чувашской Республики при поддержке нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в минсельхозе региона.
Принимать участие в обучении будет местная компания «Ядринмолоко». Ее сотрудники помогут разработать образовательные программы и будут проводить для школьников экскурсии на предприятие.
Агротехнологический класс будет специализироваться на биотехнологиях и пищевом производстве. Дизайн для него уже разработали, останется провести ремонт в кабинете и установить новое оборудование.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.