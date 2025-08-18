«Детям тошно гулять»: жители Кольцово вышли на митинг из-за невыносимого запаха

На окнах домов в наукограде Кольцово появились баннеры с изображением противогазов, а местные жители собрались на митинг в знак протеста против сильного смрада, который, по их мнению, исходит от птицефабрики.
В Кольцово, где живёт много семей с детьми, вновь обострилась проблема резкого неприятного запаха. По словам местных жителей, источником вони является местная птицефабрика. Особенно сильно смрад ощущается в жаркую и безветренную погоду, когда запах буквально окутывает посёлок, пишет Сиб.фм.
«Детей тошнит на прогулках, воспитатели детских садов постоянно жалуются. Сильный запах появляется рано утром и после 23 часов — мы просыпаемся от него, даже современные очистители воздуха не спасают», — рассказала одна из жительниц.
В знак протеста жители вывесили на окнах баннеры с изображением противогазов, а активисты собрали более 100 подписей под коллективным обращением в прокуратуру. Также был получен официальный допуск на проведение митинга.
«Когда мы переехали из Академгородка в Кольцово, никто нас не предупреждал об этой проблеме. Уже через несколько дней мы ощутили этот ужасный запах, а когда он стал повторяться еженедельно, поняли — нужно действовать», — поделился один из новосёлов.
17 августа прошёл санкционированный митинг, в котором приняли участие около 100 человек. Протестующие считают, что с ростом населения проблема будет только усиливаться.
«Либо фабрику нужно закрыть, либо они должны наконец решить проблему с выбросами. Люди больше не намерены это терпеть», — добавил собеседник.
Журналисты Сиб.фм пытались получить комментарий от птицефабрики, но на момент публикации ответа не поступило.