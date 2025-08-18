В поселке Мирном Самарской области обновят поликлиническое отделение № 3

«Завершаются отделочные работы второго этажа, совсем скоро специалисты приступят к первому. Условия пребывания станут более комфортными для пациентов и врачей. Улучшится техническое оснащение, появится больше открытых пространств, где для пациентов создадут зону ожидания с новой удобной мебелью. Кроме того, добавятся три койки дневного пребывания в поликлинике, которых не было ранее», — отметил главный врач Красноярской центральной районной больницы Александр Крятов.