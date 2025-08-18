В поселке Мирном Самарской области обновят поликлиническое отделение № 3

Ремонт поликлинического отделения № 3 в поселке Мирном Самарской области завершат до конца года по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минздраве региона.
«Завершаются отделочные работы второго этажа, совсем скоро специалисты приступят к первому. Условия пребывания станут более комфортными для пациентов и врачей. Улучшится техническое оснащение, появится больше открытых пространств, где для пациентов создадут зону ожидания с новой удобной мебелью. Кроме того, добавятся три койки дневного пребывания в поликлинике, которых не было ранее», — отметил главный врач Красноярской центральной районной больницы Александр Крятов.
Работы завершены уже на 60%. Специалисты ремонтируют кровлю, фасад, входные группы, системы отопления, водопровода и канализации. Медицинскую помощь в обновленном здании будут получать около 7200 прикрепленных пациентов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
— достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.