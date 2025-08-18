В Перми прошел турнир Ural FC 10

Титульный спонсор Лиги — Группа «Уралхим». АО «ОХК “Уралхим” — один из крупнейших мировых производителей и экспортеров азотных и комплексных удобрений, входящий в Группу “Уралхим”. Производственные мощности компании расположены в Калининградской, Кировской, Московской областях и Пермском крае. Группа “Уралхим” — один из мировых лидеров по производству минеральных удобрений и химической продукции. Совокупные производственные мощности Группы составляют около 25 млн тонн. Среди ключевых активов — ведущие российские компании АО “ОХК “Уралхим”, ПАО “Уралкалий” и АО “ТОАЗ”. Численность персонала Группы “Уралхим” составляет около 38 000 человек.