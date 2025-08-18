В Перми прошел турнир Ural FC 10

Юбилейный турнир Ural FC 10 «Кубок губернатора Пермского края» состоялся в Перми 16 августа. Россиянин Шараф Давлатмуродов в главном бою вечера техническим нокаутом в первом раунде победил соотечественника Вячеслава Василевского.
В со-главном событии шоу не знающий поражений в ММА Шамиль Магомедов единогласным решением судей победил Никиту Шаршавина, нанеся тому первое поражение в карьере. Бронзовый призер Олимпийских игр-2016 по дзюдо, многократный призер чемпионатов мира и Европейских игр, четырехкратная чемпионка Европы по дзюдо, обладательница пояса американского промоушена LFA Наталья Кузютина единогласным решением судей победила экс-обладательницу титула LFA бразильянку Роуз Консейсао.
На турнире также выступили представители Ural Kali Fighter: Алексей Чукманов, Кирилл Степаненко, Иван Зиновьев и Артем Швецов. Отдельно стоит отметить Дарью Кувакину, которая единогласным решением судей победила Мэрилин Контин из Уругвая и завоевала пояс Международной кикбоксерской федерации (WKF).
Всего на турнире Ural FC 10 состоялось 13 поединков, восемь из которых прошли по правилам ММА, а пять — по правилам кикбоксинга.
