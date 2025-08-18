Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям Ростовской области рассказали, где искать точки бесплатного Wi-Fi

Точки бесплатного Wi-Fi в Ростовской области указали на интернет-карте.

Источник: Комсомольская правда

Расположение бесплатных точек Wi-Fi в Ростовской области отметили в сервисе «Яндекс Карты». Теперь все желающие смогут еще быстрее находить подобные места и оставаться на связи в случае временных перебоев мобильного интернета. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Артем Хохлов.

Найти точки на карте просто, для этого достаточно ввести в поиске «бесплатный Wi-Fi», «точки Wi-Fi» или другие похожие запросы. Лучше заранее сохранить снимок карты в телефоне, это поможет при отсутствии интернет-связи. В сервисе отмечено около 2 тысячи зон Wi-Fi.

Альтернативно информацию можно получить на сайте геоинформационной системы региона или в мобильном приложении ГИС РО, а также на официальном сайте минцифры Ростовской области.

Власти напоминают, что ограничения мобильного интернета носят временный характер. Они введены для безопасности граждан и инфраструктуры.

Подпишись на нас в Telegram.