Жителям Ростовской области рассказали, где искать точки бесплатного Wi-Fi

Расположение бесплатных точек Wi-Fi в Ростовской области отметили в сервисе «Яндекс Карты». Теперь все желающие смогут еще быстрее находить подобные места и оставаться на связи в случае временных перебоев мобильного интернета. Об этом рассказал заместитель губернатора региона Артем Хохлов.
Найти точки на карте просто, для этого достаточно ввести в поиске «бесплатный Wi-Fi», «точки Wi-Fi» или другие похожие запросы. Лучше заранее сохранить снимок карты в телефоне, это поможет при отсутствии интернет-связи. В сервисе отмечено около 2 тысячи зон Wi-Fi.
Альтернативно информацию можно получить на сайте геоинформационной системы региона или в мобильном приложении ГИС РО, а также на официальном сайте минцифры Ростовской области.
Власти напоминают, что ограничения мобильного интернета носят временный характер. Они введены для безопасности граждан и инфраструктуры.
