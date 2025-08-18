В Мурманской области до начала учебного года отремонтируют 5 школ

Ремонт в пяти школах Мурманской области планируют завершить до начала нового учебного года. Работы проводят в том числе по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в министерстве строительства региона.
«До нового учебного года остается месяц, а значит, работы по капитальному ремонту школ идут в максимальном темпе. Школа № 7 в Кировске, школа № 5 имени О. И. Семенова-Тян-Шанского в Мончегорске, школа № 1 в Видяеве, прогимназия № 61 и гимназия № 3 в Мурманске находятся в высокой степени готовности. На всех объектах будет смонтирована архитектурно-художественная подсветка, и они станут еще одним украшением наших северных городов», — отметили в ведомстве.
Например, работы проводят в одном из старейших образовательных учреждений Мурманска, построенном в 1935 году, — гимназии № 3 на улице Челюскинцев. Во время работ специалисты сохранили исторический облик здания. А в прогимназии № 61 на улице Туристов подрядчик продолжает приводить в порядок кровлю и заканчивает монтировать вентилируемый фасад.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.