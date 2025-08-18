В Мурманской области до начала учебного года отремонтируют 5 школ

«До нового учебного года остается месяц, а значит, работы по капитальному ремонту школ идут в максимальном темпе. Школа № 7 в Кировске, школа № 5 имени О. И. Семенова-Тян-Шанского в Мончегорске, школа № 1 в Видяеве, прогимназия № 61 и гимназия № 3 в Мурманске находятся в высокой степени готовности. На всех объектах будет смонтирована архитектурно-художественная подсветка, и они станут еще одним украшением наших северных городов», — отметили в ведомстве.