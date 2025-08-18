Редчайшие для Омской области птицы поселились в рукотворном гнезде

Уникальный случай взаимодействия человека с природой произошел в Называевском районе Омской области. Местный житель соорудил гнездовую платформу для хищных птиц, и в ней поселилась семья редчайших краснокнижных подорликов. Информацией поделился телеграм-канал «Управление по охране животного мира».
«Иногда самые простые человеческие действия приносят невероятные плоды. Яркое подтверждение этому — история, произошедшая в Называевском районе. Местный житель своими руками изготовил и установил гнездовую платформу. И случилось настоящее чудо — ее заняла пара редчайших птиц, больших подорликов (Aquila clanga)», — говорится в сообщении ведомства.
В Управление по охране животного мира Омской области особо отметили, что эти птицы —большая редкость для региона. Более того, они не только занесенных в Красную книгу России, но и «состоят» в списке самых редких животных Международного союза охраны природы (IUCN). В ведомстве надеются, что пара больших подорликов приживется в нашей области и будет каждый год возвращаться для выращивания потомства в свой рукотворный дом.