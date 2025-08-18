Ричмонд
Губернатор Омской области вручил ключи от автомобилей с ручным управлением ветеранам СВО

Церемония прошла у строящегося госпиталя ветеранов войн.

Источник: Комсомольская правда

У нового здания омского госпиталя ветеранов войн, который скоро начнет свою работу, состоялась торжественная церемония передачи автомобилей участникам специальной военной операции (СВО), получившим тяжелую инвалидность. Ключи от машин с ручным управлением получили семь героев из Омской области.

Проект реализуется по инициативе Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Вручение прошло в торжественной обстановке, где губернатор Омской области Виталий Хоценко лично передал ключи ветеранам.

Фото: Сергей Мельников.

Виталий Хоценко подчеркнул, что в Омской области создана система максимальной поддержки участников СВО и их семей. Он отметил, что эта работа будет продолжена в соответствии с задачами, поставленными Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: Сергей Мельников.

Губернатор выразил благодарность участникам и ветеранам СВО за проявленные отвагу и героизм. Ранее, при поддержке омского филиала фонда «Защитники Отечества», каждый из награжденных прошел обучение вождению автомобиля с ручным управлением, чтобы максимально адаптироваться к новым условиям жизни.