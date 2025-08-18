Нижний пруд в селе Державино Татарстана расчистят в этом году

Восстановление нижнего пруда в селе Державино Татарстана завершат в текущем году, что отвечает задачам нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов республики.
Очистка водоема стартовала в 2023 году и проведена уже на 85%. На объекте работает 10 единиц техники. Ранее специалисты восстановили верхний пруд. Тогда они извлекли более 180 тыс. куб. м донных отложений и убрали кустарники на площади свыше 2 га.
Охрана окружающей среды непосредственно влияет на качество жизни населения. Благодаря национальным проектам у нас появилась возможность решать экологические проблемы. Это направление очень важно для любого региона, в том числе для нашего.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.