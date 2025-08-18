В зоне СВО погиб 34-летний штурмовик Гор Агаджанян из Башкирии

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Белорецка Гор Агаджанян. Об этом сообщили в районной администрации.
Известно, что 34-летний мужчина после школы освоил профессию сборщика мебели. Отслужив срочную службу в ракетных войсках под Санкт-Петербургом, он вернулся к прежней работе, а позже трудился вахтовым методом в Новом Уренгое.
В феврале 2024 года Агаджанян заключил контракт с Минобороны России и был направлен в зону СВО, где служил в штурмовом подразделении. Трагическое известие о его гибели пришло в Башкирию 1 мая.
Гражданская панихида пройдет 19 августа в 11:30 на Аллее Героев Белорецка. В полдень начнётся траурный митинг в память о погибшем военнослужащем, добавили в администрации.
