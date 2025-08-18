Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске ветеран войны Иван Фомин отметил 99-й день рождения

За мужество и отвагу Фомин был удостоен медалей «За отвагу» и «За Победу над Германией», а также Ордена Отечественной войны.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В минувшую субботу, 16 августа, житель Иркутска Иван Фомин отпраздновал свой 99-й день рождения. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, поздравить ветерана пришли глава Ленинского округа Светлана Колотовкина, сотрудники соцзащиты и представители управляющей компании.

Иван Николаевич родился 16 августа 1926 года в алтайском селе Чистое Озерко. На фронт его призвали в 1944 году, где он служил стрелком-радистом. Боевой путь пролегал через Польшу, Чехословакию и завершился в Германии. За мужество и отвагу Фомин был удостоен медалей «За отвагу» и «За Победу над Германией», а также Ордена Отечественной войны.

— Демобилизовался через 5 лет после Победы гвардии старшим сержантом. В 1950 году он перебрался в Иркутск, где сменил несколько профессий: был водителем на заводе, трудился в Облздраве, больше двадцати лет посвятил работе моториста на железной дороге. На заслуженный отдых ветеран вышел в 1986 году. Вместе с супругой они вырастили двоих детей, — рассказывают в пресс-службе администрации.

Кстати, в рамках муниципальной программы в квартире Ивана Фомина провели капитальный ремонт: заменили балконный блок, установили новые окна, обновили инженерные коммуникации, покрасили стены и поклеили обои.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в память о героях СВО в Тулунском районе открыли мемориальные доски.