В Иркутске ветеран войны Иван Фомин отметил 99-й день рождения

— Демобилизовался через 5 лет после Победы гвардии старшим сержантом. В 1950 году он перебрался в Иркутск, где сменил несколько профессий: был водителем на заводе, трудился в Облздраве, больше двадцати лет посвятил работе моториста на железной дороге. На заслуженный отдых ветеран вышел в 1986 году. Вместе с супругой они вырастили двоих детей, — рассказывают в пресс-службе администрации.