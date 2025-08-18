В Иркутске ветеран войны Иван Фомин отметил 99-й день рождения

В минувшую субботу, 16 августа, житель Иркутска Иван Фомин отпраздновал свой 99-й день рождения. Как сообщили КП-Иркутск в администрации города, поздравить ветерана пришли глава Ленинского округа Светлана Колотовкина, сотрудники соцзащиты и представители управляющей компании.
Иван Николаевич родился 16 августа 1926 года в алтайском селе Чистое Озерко. На фронт его призвали в 1944 году, где он служил стрелком-радистом. Боевой путь пролегал через Польшу, Чехословакию и завершился в Германии. За мужество и отвагу Фомин был удостоен медалей «За отвагу» и «За Победу над Германией», а также Ордена Отечественной войны.
— Демобилизовался через 5 лет после Победы гвардии старшим сержантом. В 1950 году он перебрался в Иркутск, где сменил несколько профессий: был водителем на заводе, трудился в Облздраве, больше двадцати лет посвятил работе моториста на железной дороге. На заслуженный отдых ветеран вышел в 1986 году. Вместе с супругой они вырастили двоих детей, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Кстати, в рамках муниципальной программы в квартире Ивана Фомина провели капитальный ремонт: заменили балконный блок, установили новые окна, обновили инженерные коммуникации, покрасили стены и поклеили обои.
