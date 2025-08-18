В хуторе Апаринском на Дону установили ограждение вокруг стадиона

Ограждение вокруг стадиона установили в хуторе Апаринском Ростовской области в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.
Современный спортобъект оборудовали в прошлом году. Там смонтировали зрительские трибуны, модульные раздевалки, уложили беговую дорожку, установили детские игровые и спортивные площадки, системы освещения и видеонаблюдения. Также специалисты высадили газон.
«Нацпроект дал нам отличную основу, которую мы продолжаем развивать. В прошлом году за счет местного бюджета мы оборудовали систему автополива и засеяли газон, а в этом — установили ограждение по всему периметру. Это делает стадион более безопасным и завершенным», — отметил глава администрации Усть-Донецкого района Виктор Гуснай.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
— комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.