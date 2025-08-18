В хуторе Апаринском на Дону установили ограждение вокруг стадиона

«Нацпроект дал нам отличную основу, которую мы продолжаем развивать. В прошлом году за счет местного бюджета мы оборудовали систему автополива и засеяли газон, а в этом — установили ограждение по всему периметру. Это делает стадион более безопасным и завершенным», — отметил глава администрации Усть-Донецкого района Виктор Гуснай.