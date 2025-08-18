В омской мэрии назвали улицы, с которых откачивается собравшаяся после ливней вода

Специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» перешли на круглосуточный график работы по откачке воды с городских улиц. Однако, основные силы в борьбе с водой сосредоточены на самых проблемных участках, говорится в сообщении пресс-центра администрации города Омска.