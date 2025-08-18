В омской мэрии назвали улицы, с которых откачивается собравшаяся после ливней вода

Специалисты «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» перешли на круглосуточный график работы по откачке воды с городских улиц. Однако, основные силы в борьбе с водой сосредоточены на самых проблемных участках, говорится в сообщении пресс-центра администрации города Омска.
«В числе адресов, где трудятся дорожники — ул. 25 лет октября, просп. Карла Маркса, ул. 4-я Железнодорожная, ул. 70 лет октября, дублер ул. Волгоградской, Иртышская набережная. Вода здесь откачивается мотопомпами и ассенизационной техникой», — говорится в сообщении омской мэрии.
Добавим, что главным критерием определения самых проблемных участков, по сообщению омской мэрии, является «обеспечение безопасности движения транспорта». Также в ведомстве отметили, что сегодня в работах задействовано 235 единиц техники и 284 рабочих.