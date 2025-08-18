Ричмонд
В День города и республики по ряду улиц ограничат движение транспорта

Под ограничения также попадут парковки.

Источник: Город Казань.KZN.RU

о ряду улиц Казани частично ограничат движения транспорта. Это связано с проведением мероприятий ко Дню города и республики.

Так, с 7:00 22 августа до 18:00 31 августа ограничат движение транспорта на следующих участках дороги:

ул. Кремлевская, на участке от ул. Чернышевского до пл. Первого Мая, в том числе Ивановский спуск до ул. Профсоюзной.

С 00:00 24 августа до 24:00 30 августа ограничения затронут следующие участки:

ул. С. Хакима, на участке от ул. Декабристов до ул. Абсалямова;

территорию возле Центра семьи «Казан».

С 23:00 27 августа до 5:00 28 августа ограничат движение по площади Тысячелетия, на участке от ул. Ташаяк до ул. Батурина.

С 23:00 28 августа до 5:00 29 августа также ограничат движение по площади Тысячелетия, на участке от ул. Ташаяк до ул. Батурина.

С 20:00 28 августа до 11:00 31 августа ограничения коснутся следующих улиц:

ул. Ш. Марджани, на участке от ул. Татарстан до ул. Ф. Карима;

ул. К. Насыри, от ул. Татарстан до ул. Ф. Карима;

ул. З. Султана, на участке от ул. Г. Тукая до ул. К. Насыри.

С 21:00 29 августа до 5:00 31 августа ограничение введут на следующих участках дороги:

пл. Тысячилетия, от ул. Ташаяк до ул. Батурина;

ул. Лево-Булачная, от ул. Чернешевского до пл. Тысячилетия;

ул. Право-Булачная, от ул. Чернышевского до пл. Тысячилетия;

ул. Ташаяк, от ул. Московской до ул. Право-Булачной;

ул. Профсоюзная, от ул. Чернышевского до ул. Баумана;

ул. Баумана, от ул. Профсоюзной до ул. Кремлевской набережной;

спуск от пл. Первого Мая до ул. Баумана;

проезд между цирком и центральным стадионом.

С 7:00 30 августа до 18:00 31 августа ограничения введут на следующих участках дороги:

ул. Батурина, на участке от ул. Большой Красной до ул. Кремлевская набережная (в обоих направлениях);

съезд с пл. Тысячелетия на ул. Батурина.

С 23:00 31 августа до 5:00 1 сентября ограничат передвижение транспорта по площади Тысячелетия, на участке от ул. Ташаяк до ул. Батурина.

Также с 23:00 22 августа до 23:00 2 сентября будет закрыта парковка у Центрального стадиона, местный проезд вблизи сквера Асгата Галимзянова.

Вместе с тем 30 августа акватория реки Казанки будет недоступна для движения маломерных судов.

Напомним, информация об ограничениях движения в связи с ремонтными работами публикуется в специальном разделе.