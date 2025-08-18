В школы Гайского округа Оренбуржья поступило новое оборудование

Девять школ Гайского муниципального округа Оренбургской области получили 126 единиц нового оборудования и наглядных пособий по нацпроекту «Молодежь и дети», сообщили в информцентре Гайского городского округа.
Средства обучения для проведения уроков труда (технологии) и основ безопасности и защиты Родины поступили в школы № 3, № 4, № 8, № 10, гимназию, а также в Ириклинскую, Новониколаевскую, Репинскую и Нововоронежскую школы. Учреждения получили вытяжные зонты, кухонные весы, угловые шлифовальные машины, наборы для выжигания по дереву, металлические верстаки и многое другое.
Нацпроект «Молодежь и дети».
направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.