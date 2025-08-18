Суд дал три года замдиректору компании за гибель рабочего на стройке в «Минск-Мир». Подробности сообщили в пресс-службе прокуратуры Октябрьского района, передает агентство «Минск-Новости».
С августа 2021 года 23-летняя жительница Минска была учредителем ООО. Одним из видов деятельности указанного общества было строительство зданий. На это у компании имелась соответствующая лицензия. С декабря 2024 года минчанка стала заместителем директора данного общества с ограниченной ответственностью. То есть должностным лицом, которое выполняет организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности. Кроме того, она отвечала за соблюдение правил техники безопасности.
Следствие установило, что в период с 10 декабря 2024 года по 9 января 2025 года фигурантка организовала, а также допустила выполнение строительных работ неквалифицированными специалистами, которые не обладают необходимыми знаниями. Это и привело к несчастному случаю.
Утром 9 января 41-летний монтажник вместо стропальщика занимался работами, связанными с выгрузкой окон ПВХ с грузоподъемного крана (подробнее мы писали здесь). С рабочим не были официально оформлены трудовые и гражданско-правовые отношения. Вместе с тем он не проходил обучение, стажировку, инструктаж, проверку знаний по вопросам охраны труда.
Мужчина разрезал стрейч-пленку и пластиковые хомуты. После этого оконные блоки стали падать. Под их весом защитное ограждение площадки для приема грузов, которое было установлено на десятом этаже строящегося здания, разрушилось. Рабочий укал с высоты примерно 28 метров и скончался.
В отношении заместителя директора ООО было заведено уголовное дело. Минчанка не признала вину в инкриминируемом преступлении. Помощник прокурора Октябрьского района Ксения Попова уточнила, что суд признал фигурантку виновной в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании части 2 статьи 303 Уголовного кодекса жительнице Минска было назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на пять лет.
— Кроме того, в пользу матери и несовершеннолетнего сына погибшего с ООО взыскана материальная компенсация морального вреда — по 40 тысяч рублей каждому, — уточнила представитель прокуратуры.
Ранее глава фирмы по замене заборов, дверей и окон обманул 138 белорусов на 420 тысяч рублей.
Тем временем белоруска отсудила у нанимателя задолженность по зарплате в 3000 рублей.
А еще мы собрали, что можно и нельзя делать на Яблочный Спас 19 августа, когда говорят «Пришел Спас — всему час».