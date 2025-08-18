Суд дал три года замдиректору компании за гибель рабочего на стройке в Минск-Мир

В отношении заместителя директора ООО было заведено уголовное дело. Минчанка не признала вину в инкриминируемом преступлении. Помощник прокурора Октябрьского района Ксения Попова уточнила, что суд признал фигурантку виновной в нарушении правил безопасности строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека. На основании части 2 статьи 303 Уголовного кодекса жительнице Минска было назначено наказание в виде трех лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, сроком на пять лет.