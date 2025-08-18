Ричмонд
После авиакатастроф в Казахстане приостановили полеты легкой авиации

В Казахстане внепланово проверят всех эксплуатантов авиации общего назначения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 18 августа 2025 года заявили в Министерстве транспорта РК:

«АО “Авиационная администрация Казахстана” приостановило полеты воздушных судов эксплуатантов, потерпевших авиационные происшествия 22 июня и 17 августа 2025 года. Для усиления контроля за безопасностью будут проведены внеплановые проверки других эксплуатантов авиации общего назначения (49 воздушных судов) в местах их массового базирования в Астане, Алматы и Караганде. Также будет проверена деятельность организаций, оценивающих летную годность легких и сверхлегких воздушных судов».

17 августа 2025 года в Акмолинской области разбился легкомоторный самолет. В результате авиакатастрофы погибли два человека — пилот и пассажир.