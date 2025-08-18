Поселок Западный застроят полицейскими участками

Планами поделился глава Челябинска Алексей Лошкин на аппаратном совещании в администрации. Недавно в микрорайоне «Вишнёвая горка», являющемся частью посёлка, открылся участковый пункт полиции, и это лишь начало. По словам мэра, в ближайшее время объекты правоохранительных органов обустроят и в других уголках Западного. Помещения уже подобраны — сейчас идёт их подготовка.