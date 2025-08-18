Путин поручил совершенствовать систему поддержки участников СВО

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил совершенствовать и тиражировать механизмы предоставления поддержки участникам СВО и их семьям, в том числе систему «одного окна».
Глава государства заявил об этом на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. В ходе встречи Путин поинтересовался, как оказывается помощь участникам СВО и их семьям. Слюсарь ответил, что в Ростовской области помимо федеральных действует 75 региональных и муниципальных мер поддержки. Врио главы региона выразил мнение, что надо упрощать порядок их получения, потому что мер очень много, и люди зачастую в них не ориентируются.
«Теряются», — согласился президент.
Слюсарь рассказал, что в Ростовской области стартовал пилотный проект по предоставлению участникам СВО и их семьям всех доступных им мер поддержки в режиме «одного окна» и по единому заявлению в МФЦ.
«Нужно такие механизмы совершенствовать и тиражировать», — отреагировал Путин.