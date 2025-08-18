Путин поручил совершенствовать систему поддержки участников СВО

Глава государства заявил об этом на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Ростовской области Юрием Слюсарем. В ходе встречи Путин поинтересовался, как оказывается помощь участникам СВО и их семьям. Слюсарь ответил, что в Ростовской области помимо федеральных действует 75 региональных и муниципальных мер поддержки. Врио главы региона выразил мнение, что надо упрощать порядок их получения, потому что мер очень много, и люди зачастую в них не ориентируются.