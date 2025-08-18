«Сферум» интегрировали в мессенджер МАХ

МОСКВА, 18 авг — РИА Новости. Сервис «Сферум» интегрировали в национальный мессенджер МАХ, заявили журналистам в пресс-службе Минпросвещения.
Подпишитесь на канал РИА Новости в МАХ>>>
«Коммуникационный сервис “Сферум” при поддержке Минпросвещения России успешно завершил все интеграционные процессы в национальный мессенджер МАХ. Образовательное пространство будет запущено с нового, 2025/26 учебного года», — говорится в сообщении.
Глава ведомства Сергей Кравцов назвал внедрение сервиса значительным шагом на пути создания единой цифровой образовательной среды.
Теперь преподаватели, ученики и родители могут пользоваться удобным, безопасным и современным средством для общения, обучения и обмена знаниями, отметил министр.
В приложении доступны все основные коммуникационные функции «Сферума». Учителя обладают расширенными возможностями и своим знаком отличия.
В марте VK запустил бета-версию цифровой платформы Max, через которую можно общаться, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах App Store, RuStore и Google Play.
Официальный запуск мессенджера ожидается в начале осени.