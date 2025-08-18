Ричмонд
Опубликован прогноз магнитных бурь на 19 августа 2025 года

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю.

Жителей Красноярска и всей России предупредили о том, ожидать ли завтра бурю. Прогноз составил сервис Time-In.

19 августа ожидается малая геомагнитная буря, сила которой составит 4 балла. Она начнется в 10:00 (красноярское время), максимально усилится к 18:00. Отметим, что буря продлится всю ночь. Более того, она закончится лишь 22 августа.

Буря будет малой, но продолжительной. Из-за этого у метеозависимых людей может быть недомогание. Среди симптомов: головокружение, апатия, головные боли, обострение хронических заболеваний.

Напомним, чтобы справиться с недомоганием во время бурь, следует соблюдать эти рекомендации.