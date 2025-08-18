Наталья Дикусарова проверила ремонт соцобъектов

Заместитель председателя Законодательного Собрания иркутской области Наталья Дикусарова побывала с рабочим визитом в Тайшетском районе и Чунском округе. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента. Депутата интересовали исполнение государственных программ, помощь участникам СВО и волонтёрам и поддержка местных инициативных проектов. Так, в поселке Чунский Наталья Дикусарова оценила ход ремонта детского сада № 53. Стоимость работ составила более 94 млн рублей, средства выделялись из областного и местного бюджетов. В настоящий момент учреждение почти готово встречать детей.