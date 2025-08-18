Наталья Дикусарова проверила ремонт соцобъектов

Заместитель председателя Законодательного Собрания иркутской области Наталья Дикусарова побывала с рабочим визитом в Тайшетском районе и Чунском округе. Об этом сообщает пресс-служба областного парламента. Депутата интересовали исполнение государственных программ, помощь участникам СВО и волонтёрам и поддержка местных инициативных проектов. Так, в поселке Чунский Наталья Дикусарова оценила ход ремонта детского сада № 53. Стоимость работ составила более 94 млн рублей, средства выделялись из областного и местного бюджетов. В настоящий момент учреждение почти готово встречать детей.
Как отметила Наталья Дикусарова, ремонт дошкольных детских учреждений в Приангарье ведется в рамках программы «Модернизация объектов образования». Помимо преображения помещений, закупается и новое оборудование для образовательного процесса. С местной администрацией депутат обсудила благоустройство прилегающей территории.
— Над этим нам предстоит поработать. Мы предложим губернатору обозначить эту инициативу на федеральном уровне, — отметила Наталья Дикусарова. — Для данного детсада мы нашли возможность привести территорию в порядок на региональном уровне. Заасфальтировали тротуары и проезды, подготовили участки для прогулок.
Кроме того, депутат посетила школу № 20 в посёлке Каменск и школу № 4 в Лесогорске. Оба учреждения также приводятся в порядок перед началом учебного года.