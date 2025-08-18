Новосибирские ученые нашли вирус, уничтожающий возбудителя опасной пневмонии

Новосибирские исследователи обнаружили бактериофаг, способный бороться с бактерией Klebsiella pneumoniae — возбудителем тяжёлых инфекций, не поддающихся лечению антибиотиками.
Учёные Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН (Новосибирск) сообщили о находке уникального бактериофага, получившего название KlebP\_265. Он разрушает бактерию Klebsiella pneumoniae, которая вызывает пневмонию, менингит, сепсис и нередко становится причиной внутрибольничных инфекций. Об этом пишет издание СО РАН «Наука в Сибири».
По словам исследователей, фаг был выделен из мокроты пациентов с пневмонией. В материале содержались не только сами бактерии, но и вирусы, «охотящиеся» на них.
Эффективность KlebP\_265 проверили сначала на культуре клеток, затем на мышах, заражённых смертельной дозой бактерий. В контрольной группе, где лечение не проводилось, все животные погибли. В опытной же группе, получившей фаговую терапию, выжили 100% подопытных.
Учёные отмечают: со временем бактерии могут вырабатывать устойчивость и к бактериофагам. В таких случаях применяют «фаговые коктейли» — комбинации из нескольких вирусов. Кроме того, есть данные, что при совместном использовании фага и антибиотика бактерии меняют метаболизм и вновь становятся чувствительны к лекарству.
Сейчас исследователи работают над переходом к клиническим испытаниям и дальнейшей регистрацией препарата. Ранее в ИХБФМ СО РАН уже создали шесть синтетических бактериофагов против клебсиеллы.
В мировой медицине бактериофаги применяются как альтернатива антибиотикам в борьбе с устойчивыми инфекциями.