Новосибирские ученые нашли вирус, уничтожающий возбудителя опасной пневмонии

Учёные отмечают: со временем бактерии могут вырабатывать устойчивость и к бактериофагам. В таких случаях применяют «фаговые коктейли» — комбинации из нескольких вирусов. Кроме того, есть данные, что при совместном использовании фага и антибиотика бактерии меняют метаболизм и вновь становятся чувствительны к лекарству.