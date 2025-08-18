Ростовская область вошла в топ-10 регионов по объемам поддержки бизнеса

Ростовская область вошла в десятку регионов по объемам поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом стало известно входе встречи главы Минэкономразвития России Максима Решетникова и врио губернатора донского региона Юрия Слюсаря с представителями делового сообщества.
По словам Максима Решетникова, в первом полугодии 2025 года малый и средний бизнес Дона получил 10,5 млрд рублей с помощью инструментов участников Национальной гарантийной системы. По этому показателю регион занял седьмое место в стране.
— Использование инструментов Национальной гарантийной системы обеспечивают малому и среднему бизнесу возможности для стабильной работы и дальнейшего устойчивого развития, — отметил Максим Решетников.
Также на встрече говорили о развитии платформенной экономики и туристической инфраструктуры, о поддержке бизнеса в обрабатывающих секторах и инвестпроектов в сфере производства промышленного оборудования, о сертификации продукции.
— Предпринимательство формирует значимую часть экономики. Более 180 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса обеспечивают работой почти 800 тысяч человек. Региональная инфраструктура поддержки МСП включает семь центров «Мой бизнес», шесть «точек кипения», центр креативных индустрий и многое другое. Будем развивать эту экосистему, — сказал Юрий Слюсарь.
Врио главы региона добавил, что сейчас продолжается работа над актуализацией Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года и пригласил бизнес к участию в диалоге.
Кроме обсуждений, состоялось вручение наград. Максим Решетников и Юрий Слюсарь вручили дипломы правительства Ростовской области и статуэтки «Бизнес Дона» победителям регионального конкурса предпринимателей.
