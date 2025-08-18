Ростовская область вошла в топ-10 регионов по объемам поддержки бизнеса

— Предпринимательство формирует значимую часть экономики. Более 180 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса обеспечивают работой почти 800 тысяч человек. Региональная инфраструктура поддержки МСП включает семь центров «Мой бизнес», шесть «точек кипения», центр креативных индустрий и многое другое. Будем развивать эту экосистему, — сказал Юрий Слюсарь.