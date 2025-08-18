Ричмонд
В малонаселенных пунктах Ленобласти откроют государственные аптеки

Их запустят там, где нет коммерческих аптек.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил рассмотреть возможность размещения аптечных пунктов государственной сети «Ленфарм» в малонаселенных пунктах региона. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

«У нас не во все населенные пункты приходят коммерческие аптеки — для коммерческой аптеки главное это прибыль. Но не везде аптека может эту прибыль принести, особенно там, где многое связано с социальными лекарствами», — привела пресс-служба слова Дрозденко.

Ленинградское областное государственное автономное учреждение «Ленфарм» было создано для удовлетворения потребности населения области в льготных и коммерческих лекарствах. С 2004 года предприятие развивает собственную розничную сеть.