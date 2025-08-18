В Иркутске почтили память волонтеров, погибших в Донбассе

16 августа у Вечного огня в Иркутске прошла памятная акция, посвященная годовщине гибели волонтеров Николая Ковалева и Давида Соколова. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, ровно год назад они погибли во время обстрела, выполняя гуманитарную миссию в Донбассе.
На мероприятие пришли представители общественных организаций и простые горожане, чтобы почтить память погибших. Участники акции возложили цветы к мемориалу и зажгли поминальные лампадки.
— Николай Ковалев был медиком и спасал жизни людей. Давид Соколов — студентом-политологом и талантливым фотографом, чьи работы показывали жизнь мирных жителей и волонтеров. Оба посмертно награждены орденом Мужества, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Во время акции «Молодежка Народного фронта» организовала выставку фотографий Давида. На снимках — разрушенные города, лица местных жителей и моменты гуманитарной работы, в которой участвовали ребята.
Иркутск стал одним из 72 городов, где прошли подобные памятные мероприятия. Организаторы хотели не только почтить память погибших, но и напомнить о важности помощи тем, кто продолжает работать в зонах конфликтов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в память о героях СВО в Тулунском районе открыли мемориальные доски.