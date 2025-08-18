В Иркутске почтили память волонтеров, погибших в Донбассе

16 августа у Вечного огня в Иркутске прошла памятная акция, посвященная годовщине гибели волонтеров Николая Ковалева и Давида Соколова. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, ровно год назад они погибли во время обстрела, выполняя гуманитарную миссию в Донбассе.