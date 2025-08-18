Омская областная больница получила дополнительное оборудование для реабилитации

«Арсенал лечебного учреждения пополнили: система физиотерапевтическая для электростимуляции, аппарат для лечения токами, пневматические массажеры, аппараты для СМВ терапии, профессиональная система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, многофункциональный аппарат для магнитотерапии. Поступившее оборудование будет использоваться для лечения пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, после перенесенного инсульта, с патологиями сердца и сосудов, с нарушениями обмена веществ, гинекологическими и урологическими патологиями, а также болезнями ЖКТ», — говорится в сообщении ведомства.