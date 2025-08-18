Омская областная больница получила дополнительное оборудование для реабилитации

Десять единиц современной медицинской техники на сумму 2,2 миллиона рублей были приобретены для омской областной больницы. Новое оборудование будет использоваться для лечения самых распространенных среди омичей заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Омской области.
«Арсенал лечебного учреждения пополнили: система физиотерапевтическая для электростимуляции, аппарат для лечения токами, пневматические массажеры, аппараты для СМВ терапии, профессиональная система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, многофункциональный аппарат для магнитотерапии. Поступившее оборудование будет использоваться для лечения пациентов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нервной системы, после перенесенного инсульта, с патологиями сердца и сосудов, с нарушениями обмена веществ, гинекологическими и урологическими патологиями, а также болезнями ЖКТ», — говорится в сообщении ведомства.
В министерстве особо отметили, что при закупе отдавалось предпочтение оборудованию отечественного производства — это дает уверенность в четком гарантийном обслуживании, качестве технического сопровождения и коротких сроках возможного ремонта. По данным ведомства, ежегодно в отделении медицинской реабилитации областной больницы проходят курс восстановительного лечения более 700 человек.