В Петербурге распланировали еще одну большую развязку Широтной магистрали

В Петербурге подготовили проект планировки для развязки Широтной магистрали скоростного движения и проспекта Солидарности. Ее протяженность — почти километр.

Проект опубликован 18 августа. Согласно ему, протяженность объекта — 925 метров, пропускная способность 7811−12 694 единицы в час, грузонапряженность 1,36−2,40 тыс. тонн в сутки.

Развязка появится на участке от от ул. Кржижановского до Хасанской ул. со строительством путепровода над железнодорожными путями станции Дача Долгорукова.

Задание для планировки КГА выдал еще в 2023 году — как и для развязки ШМСД с Союзным проспектом и проспектом Энергетиков.

Напомним, ранее на общественные обсуждения вынесли проект планировки другой развязки ШМССД — с улицей Коммуны.