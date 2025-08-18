Ричмонд
Эксперт оценил шансы завершения конфликта на Украине до конца года

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже является важным шагом по урегулированию конфликта на Украине и дает надежду на заключение мирного договора до конца года. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Мы видим серьезность настроя президента Трампа (…) При высокой степени неопределенности, тем не менее, стоит признать, что сделан большой шаг в сторону мира, и появилась надежда на то, что мир до конца года будет достигнут», — отметил политолог.

Он также обратил внимание, что позиция Трампа претерпела изменения после Анкориджа. По мнению эксперта, это демонстрирует успех российской дипломатии в изложении своей позиции. Одновременно Шаповалов констатировал деструктивную роль европейских лидеров, пытающихся сорвать переговорный процесс.

Вечером 15 августа на Аляске состоялся российско-американский саммит, ключевым вопросом стало мирное урегулирование на Украине. Российский президент назвал переговоры весьма успешными, а Дональд Трамп оценил их на 10 из 10 баллов.

Ранее сообщалось, что 18 августа в Вашингтоне состоится встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским. Переговоры начнутся в 20:15 мск, после чего пройдут консультации американского президента с представителями европейских стран.

